V Ingušsku zbili výskumníka organizácie Amnesty International

Moskva 15. októbra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v pondelok informovala, že jej výskumníka pôsobiaceho v oblasti ruského severného Kaukazu uniesli a zbili, keď monitoroval protesty v regióne.AI oznámila vo vyhlásení, že Olega Kozlovského uniesli v prvej polovici októbra neznámi muži. Tí uviedli, že sú z ingušskej protiextrémistickej jednotky a pohrozili mu zabitím, ak nebude súhlasiť so spoluprácou.Kozlovskij bol podľa agentúry AP v ingušskom hlavnom meste Magas, aby pokrýval protesty voči kontroverznej výmene územia medzi Ingušskom a Čečenskom.Amnesty International informovala, že muži ho odviedli do poľa, vyzliekli ho donaha a vykonali fingovanú popravu. O niekoľko hodín neskôr ho prepustili.Kozlovskij na Twitteri uviedol, že celý incident nahlásil miestnej polícii, avšak nevie o tom, že by vo vyšetrovaní prípadu nastal nejaký posun. Rozhodol sa preto dočasne opustiť krajinu.