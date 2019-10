Británia navrhuje okresanú dohodu o voľnom obchode s EÚ

Britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo navrhujedohodu o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ), aby ju bolo možné uzavrieť do konca októbra. Informovala o tom vo štvrtok (10. 10.) večer televízia Sky News s odvolaním sa na nemenované zdroje.Britský premiér Boris Johnson predložil predsedovi írskej vlády Leovi Varadkarovi ponuku, ktorá sa zameriava na obmedzenejší voľný obchod (Free trade Agreement, FTA), uviedla Sky News.Varadkar po štvrtkových (10. 10.) rokovaniach s Johnsonom vyjadril nádej, že je možné dosiahnuť dohodu o brexite do 31. októbra. Novinárom však po stretnutí s Johnsonom povedal, že ide o veľmi citlivý bod a vo veľmi citlivej fáze, takže nemôže uviesť veľa podrobností.Dodal, že podľa jeho názoru v tejto fáze rokovaní a diskusií platí, že čím menej sa povie, tým lepšie.uzavrel.Britský minister školstva Gavin Williamson zase v piatok pre televíziu ITV vyhlásil, že Spojené kráľovstvo musí vidieť kompromis zo strany EÚ v otázke brexitu. A tiež, že premiér Johnson je pripravený odísť z rokovaní.povedal pre ITV.Najbližší samit Európskej rady, na ktorom sa Johnson stretne s Varadkarom a lídrami ostatných členských štátov Únie, sa začína 17. októbra.Za normálnych okolností sú návrhy textov všetkých dohôd pripravené už pred samitom, aby na ňom mohli byť schválené. No aj keď britskí predstavitelia dúfajú, že EÚ prejaví, čaká ich maratón diplomatických rokovaní o konečnom znení.V piatok sa stretnú vyjednávači pre brexit, Michel Barnier z EÚ a Stephen Barclay z Británie. Po skončení schôdze bude Barnier stručne informovať veľvyslancov členských štátov EÚ o aktuálnom stave.uviedol pre agentúru AFP zdroj z EÚ.