NKÚ: Ciele štátneho rozpočtu nie sú reálne, vláda musí šetriť

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozornil vládu na problémy s plnením cieľov štátneho rozpočtu a nutnosť zamedziť rastu deficitu verejnej správy a hrubého dlhu. Vyplýva to zo správy NKÚ o stave verejných financií za prvý polrok.Úrad pozitívne hodnotil trh práce, modernizáciu vysokoškolských internátov a nemocníc, cielenú podporu mladých rodín a aktívnu podporu starostlivosti o ohrozené deti. Naopak, za negatívum považuje pokračujúce zadlžovanie nemocníc a nedostatočnú výšku zdrojov za poistencov štátu. Kritizoval aj rezorty spravodlivosti a dopravy.Predseda NKÚ Karol Mitrík skonštatoval, že ciele definované v návrhu rozpočtu SR na rok 2019 sú ohrozené a už dnes je isté, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,5 percenta je nedosiahnuteľný.uviedol Mitrík, podľa ktorého analýza NKÚ ukazuje, že bez dodatočných opatrení môže deficit verejnej správy dosiahnuť 1,2 % HDP.Hrubý dlh verejnej správy by sa tak dostal tesne pod úroveň 48 % HDP, čo by ešte znamenalo, že je mimo hranice prvého sankčného pásma dlhovej brzdy.upozornil Mitrík.Za významné riziká rozpočtu NKÚ označil zadlžovanie nemocníc a tiež nedostatočnú výšku zdrojov za poistencov štátu. Podľa kontrolórov nemusí byť zvýšenie rozpočtu ministerstva zdravotníctva o 90 miliónov eur konečné.uviedol NKÚ. Kontrolóri sa venovali aj plánovanej výstavbe bratislavskej nemocnice Rázsochy, kde skonštatovali, že pri vládou odhadovaných nákladoch 263 miliónov eur by bolo možné v rámci Slovenska postaviť šesť nových moderných štátnych nemocníc.NKÚ kritizoval nesystémové financovanie Železničnej spoločnosti Slovensko, kde štát prostredníctvom rozpočtových opatrení každoročne vykrýva straty z predchádzajúcich období, pričom v tomto roku je štátom krytá strata za necelých 38 miliónov eur. Analytický útvar NKÚ tiež upozornil aj na pomalú obnovu a modernizáciu súdov či na odhadované ročné zdržanie výstavby väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote.