Británia nového eurokomisára nominuje až po parlamentných voľbách

Britský premiér Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. novembra (TASR) - Britská vláda vo štvrtok oznámila, že nového eurokomisára nominuje až po predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v krajine uskutočnia 12. decembra. Informovala o tom agentúra AFP.Vláda to uviedla v liste adresovanom designovanej predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej.Britský parlament 29. októbra schválil návrh premiéra Borisa Johnsona, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby. Vláda by podľa oficiálnych volebných pravidiel britského úradu vlády v období pred voľbami nemala vymenúvať kandidátov na vysoké medzinárodné funkcie vrátane zástupcov európskych inštitúcii, uvádza spravodajský server Politico.Zdroje z prostredia EÚ podľa AFP uviedli, že neprítomnosť britského eurokomisára nebude prekážkou pre uvedenie novej Európskej komisie pod vedením von der Leyenovej do funkcie. Názory rôznych inštitúcií EÚ v súvislosti s touto otázkou sa podľa servera Politico líšia.Vedúci Stáleho zastúpenia Spojeného kráľovstva pri EÚ Tim Barrow v auguste uviedol, že Spojené kráľovstvo nenavrhne svojho nového kandidáta do Európskej komisie, pretože krajina sa chystá opustiť Európsku úniu 31. októbra 2019. EÚ však v októbri schválila odklad brexitu do 31. januára 2020.Von der Leyenová Britániu opakovane žiadala, aby nominovala nového eurokomisára, ktorý zaplní prázdne miesto v Európskej komisii (EK). Každá členská krajina EÚ je v EK zastúpená jedným členom.Európska komisia pod vedením von der Leyenovej by sa mala ujať funkcie 1. decembra.