Neskorá úhrada faktúr môže zlikvidovať firmu

Bratislava 14. novembra (TASR) - Apríl až jún sú mesiace, keď sú zákazníci najviac disciplinovaní pri platení faktúr. Týka sa to platobného správania sa v západnej, ako aj východnej Európe. Podľa štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, európske spoločnosti zaznamenali v druhom kvartáli roka len dve percentá oneskorených platieb. V ostatnom období to bolo 6 až 7 percent úhrad po termíne.Na Slovensku nevidí rozdiely v platobnej disciplíne z hľadiska časového obdobia 79 % oslovených spoločností. Pre tých, ktorí rozdiely vidia, bola horšia druhá polovica roka (júl až december, zhodne po 6 % neskorých platieb v oboch kvartáloch). Počas druhého kvartálu firmy na Slovensku zaznamenali len dve percentá úhrad po termíne. V januári až marci to bolo 5 %.zdôrazňuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Medzi západoeurópskymi krajinami sa najviac neskorých platieb (14 %) nahromadilo v období júl – september v Dánsku. Taktiež v tejto krajine bolo najmenej platieb po termíne v apríli až júni (0 %).Spomedzi krajín vo východnej Európe bolo najviac neskorých úhrad v júli až septembri v Slovinsku (20 %). Slovinsko malo tiež najmenej názorov, že načasovanie rolu nehrá (48 %). Žiadne rozdiely z časového hľadiska nebadá najviac respondentov v rámci celej Európy v Poľsku (81 %).Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.Do prieskumu sa zapojilo 3400 spoločností v 17 európskych štátoch vrátane Slovenska.