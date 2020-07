Británia ruší povinnú karanténu pre Slovákov, Škótsko a Wales sa ešte nerozhodli

Korčok diskutoval s britskou ministerkou

Zoznam krajín aktualizujú orgány verejného zdravia

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu cestovať do Spojeného kráľovstva bez nutnosti absolvovania karantény. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí. Opatrenie zatiaľ platí pre cesty do Anglicka. O jeho aplikovaní budú musieť rozhodnúť vlády iných štátov Spojeného kráľovstva.„Slovensko bude zaradené na zoznam bezpečných krajín pri cestách do Spojeného kráľovstva,“ v telefonáte ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi (nom. SaS) to potvrdila britská ministerka pre Európu Wendy Morton Znamená to, že pre cestujúcich zo Slovenska sa tak zruší povinnosť karantény po príchode do Veľkej Británie. Toto rozhodnutie vstúpi do platnosti v utorok 28. júla.Šéf slovenskej diplomacie rozhodnutie uvítal a vyzdvihol podrobnú a profesionálnu analýzu o vývoji pandémie na Slovensku, ktorú britskej strane poskytol hlavný hygienik Ján Mikas „V tejto súvislosti sa plne potvrdilo, že ako na Slovensku, tak aj vo Veľkej Británii o zozname bezpečných krajín rozhodujú príslušné orgány verejného zdravia, ktoré ich pravidelne aktualizujú a vyhodnocujú dopad uvoľnenia hygienických režimov pri cestovaní z oboch krajín,“ uviedol tlačový odbor.Opatrenie, podľa ktorého cestujúci zo Slovenska nemusia ísť do karantény, v piatok 24. júla vydalo britské ministerstvo dopravy, zatiaľ s platnosťou len pre cesty do Anglicka. Do nadobudnutia účinnosti opatrenia v utorok 28. júla sa očakáva, že rovnaké opatrenia zavedú aj vlády Škótska, Walesu a Severného Írska.