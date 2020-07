Matovič chce založiť štátny softvérový dom, programátorov by vzal z firmy poznačenej škandálom

Matovič chce ušetriť peniaze

Štát si spraví, bude vlastniť i spravovať

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda SR ma záujem založiť v Košiciach štátny softvérový dom, základ by mali tvoriť špecialisti zo spoločnosti Widecard.Uviedol to predseda Vlády SR Igor Matovič po stretnutí so zamestnancami spoločnosti v Košiciach.„Aj tým, že sme tu, priznávame úmysel založiť štátny softvérový dom s cieľom, aby pre štát robili tí najlepší programátori, akí na Slovensku k dispozícii sú. V tomto prípade sa nám ponúka možnosť, že by sme dokázali prebrať v podstate komplet všetkých zamestnancov jednej špičkovej softvérovej firmy a mohli by tvoriť základ, by som povedal, takej softvérovej obnovy štátu,“ uviedol Matovič.Ako ďalej dodal, štát platí stovkám firiem ročne 700 miliónov eur za softvér. Tým, že by priamo zamestnával špecialistov a nemusel si na to prenajímať externé firmy, by sa mohli ušetriť obrovské peniaze. Projekt by mal byť podľa premiéra financovaný zo zdrojov z Európskej únie.Ako uviedla Ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová v minulosti štát zaplatil dodávateľom za naprogramovanie systému, ale nevlastnil k nemu duševné práva.„Takáto prax musí skončiť, chceme, aby si to štát v konečnom dôsledku spravil, vlastnil a na konci aj spravoval. A to bude tá úspora, ktorú si myslíme, že dokážeme dosiahnuť internými kapacitami veľmi rýchlo,“ uviedla Remišová.Slovenská pobočka nemeckej spoločnosti Widecard sa dostala do problémov po tom, čo v júni zatkli bývalého generálneho riaditeľa tejto firmy poskytujúcej platobné služby v súvislosti s účtovným škandálom, ktorý sa týkal chýbajúcich 1,9 miliardy eur v bilancii firmy.