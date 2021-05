Británia sa obáva dominancie indického variantu, mohol by zabrzdiť otváranie krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2021 (Webnoviny.sk) - Britské ministerstvo zdravotníctva sa obáva, že indická mutácia koronavírusu sa stane vo Veľkej Británii čoskoro dominantnou.Minister zdravotníctva Matt Hancock v nedeľu potvrdil, že tento variant je "viac prenosnejší ako dominujúci britský". "Je pravdepodobné, že sa z neho stane prevládajúci variant," dodal pre BBC.Zároveň potvrdil, že vedci "sú do veľkej miery presvedčení", že súčasné vakcíny zaberú aj proti tomuto variantu a nie je žiaden dôkaz o tom, že by spôsobil vážnejší priebeh ochorenia COVID-19.Vláda sa obáva, že by nová mutácia mohla zabrzdiť otváranie krajiny. V niektorých oblastiach sa preto rozhodla pre rozsiahle testovanie a urýchlenie očkovania.V pondelok sa aj napriek tomu uvoľnia ďalšie opatrenia. Ľudia v Anglicku budú môcť konzumovať jedlo v reštauráciách alebo si dať vo vnútri obľúbený nápoj. Takisto môžu ísť do kina alebo navštíviť iné domácnosti, čo mali niekoľko mesiacov zakázané.Premiér Boris Johnson varoval, že ak indická mutácia spôsobí vážnejšie problémy, môže oddialiť júnové zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení.