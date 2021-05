Meteorológovia: Nasledujúci týždeň má byť daždivo a chladno

Na území Slovenska bude nasledujúci týždeň daždivé a chladné počasie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.





"V pondelok (17. 5.) sa intenzívny dážď vyskytne predovšetkým na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. Do našej oblasti postúpi od západu frontálna vlna spojená s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie zo severného Talianska nad Maďarsko," uviedli meteorológovia. SHMÚ tvrdí, že na miestach s dažďom bude v pondelok chladno, len desať až 15 stupňov Celzia. Na Gemeri a najmä na východe, kde zrážky dorazia neskôr, bude teplejšie, a to okolo 17 stupňov Celzia."Celkovo to vyzerá tak, že priemerná denná teplota vzduchu sa bude v nasledujúcom týždni držať pod dlhodobým priemerom, pretože bude veľa oblačnosti aj zrážok a naše územie sa bude nachádzať v chladnejšom vzduchu," poznamenali meteorológovia. Maximálna denná teplota vzduchu sa v budúcom týždni podľa meteorológov "horko-ťažko" dostane na 20 stupňov Celzia.