Británia sa pripojila k celosvetovému boju za čistejšie oceány

Londýn 8. júna (TASR) - Británia sa zapojila do celosvetového boja s plastovým znečistením planéty. Cieľom série sobotňajších podujatí, organizovaných pri príležitosti Svetového dňa oceánov, je zvýšiť povedomie o nutnosti ochrany morí a oceánov a ich zachovania. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Svetový deň oceánov, ktorý pripadá na 8. júna, je v roku 2019 zameraný na očistenie oceánov od plastov a na rodovú rovnosť.Ako konštatovala Organizácia Spojených národov, tento svetový deň má upozorňovať, že oceány zohrávajú pre existenciu človeka prvoradú úlohu. Poskytujú napríklad väčšinu kyslíka, ktorý dýchame, keďže sú pľúcami našej planéty. Predstavujú významný zdroj potravy a liekov, sú základným materiálom v biosfére.V súčasnosti sú však morský život, ako sú koraly a dôležitý rybolov, v dôsledku mnohých problémov, ktorým čelia, vrátane znečistenia plastami, ohrozené.Nadmerné používanie najmä jednorazových plastových výrobkov po desaťročia napokon zapríčinilo environmentálnu katastrofu svetového rozsahu. Ako ďalej uviedla OSN, každý rok sa do oceánov dostáva 13 miliónov ton plastov, čo spôsobuje úhyn 100.000 morských živočíchov.V Londýne i po celom Spojenom kráľovstve si tento deň pripomínajú rôznymi spôsobmi, vrátane predstavení, workshopov či diskusií zameranými na dôležitosť záchrany svetových oceánov. Ich hlavným dejiskom je pôda námorného múzea National Maritime Museum (NMM) v mestskej časti Greenwich.Obyvatelia Londýna si však akcie pri tejto príležitosti môžu pozrieť aj na iných miestach v centre metropoly. Medzinárodná ochranárska organizácia Greenpeace napríklad od Westminsterského mosta po budovu ministerstva zahraničných vecí pripravuje "ľudskú vlnu".Svetový deň oceánov bol vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro na návrh Kanady. Spočiatku nemal štatút oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN. Od roku 1998 ho podporuje Medzivládna oceánografická komisia pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (IOC-UNESCO).Od roku 2003 rôzne organizácie - napríklad Globálne fórum oceánov, Organizácia Svetový oceán a The Ocean Project - úzko spolupracovali pri podporovaní a koordinovaní aktivít či podujatí akvárií, zoologických záhrad, múzeí, vedeckých stredísk, výchovných inštitúcií, mimovládnych organizácií i podnikov na celom svete, aby sa 8. jún stal oficiálne svetovým dňom.Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 8. jún od roku 2009 za Svetový deň v rezolúcii A/RES/63/111, Oceány a morské právo.