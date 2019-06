Rodné čísla môžu byť minulosťou. Rezort navrhuje nový identifikátor

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Identifikátory fyzických osôb by mohli postupne nahradiť rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj v informačných systémoch štátnej správy. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorý zapracúva pripomienky do návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby.priblížil rezort vnútra. Doplnil, že dôvodom je aj možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje, napríklad vek a pohlavie nositeľa. Pri hromadnom spracovaní to môže podľa rezortu poskytnúť určitým subjektom informácie s komerčným využitím.Bezpečnú identifikáciu chce preto ministerstvo riešiť sústavou základných identifikátorov, ktoré budú tvoriť utajeným postupom, nebudú dostupné pre používateľa a budú slúžiť len na identifikáciu fyzickej osoby pri výmene údajov v informačných systémoch.vysvetlil rezort.MV tiež plánuje viesť register identifikátorov, ktorý bude súčasťou Informačného systému identifikátora fyzických osôb. "dodal rezort s tým, že sa tak skvalitnia informácie verejnej správy.Ministerstvo skonštatovalo, že identifikátor fyzickej osoby bude potrebné premietnuť do množstva zákonov určujúcich za identifikátor rodné číslo, číslo sociálneho zabezpečenia a podobne. Berie preto do úvahy prechodné obdobie, v ktorom sa budú používať súbežne s rodným číslom. Na základe skúseností iných štátov odhaduje toto obdobie na desať rokov.Rezort navrhuje účinnosť zákona od 1. apríla 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030.