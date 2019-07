Británia si predvolala čínskeho veľvyslanca v súvislosti s Hongkongom

Na snímke niekoľko tisíc ľudií demonštrovalo proti navrhovaným zmenám zákona o vydávaní obvinených občanov do Číny v uliciach Hongkogu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. júla (TASR) - Británia si v stredu predvolala čínskeho veľvyslanca za jeho kritiku britskej vlády v súvislosti s jej postojom k situácii v Hongkongu. Informovala o tom agentúra AFP.Čínsky veľvyslanec v Británii Liou Siao-ming po týždňoch hongkonských protestov proti návrhu zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne, obvinil Britániu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Číny.Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt totiž v utorok varoval Peking pred, ak poruší dohodu z roku 1997 o odovzdaní Hongkongu pod správu Číny.povedal v stredu čínsky veľvyslanec s tým, že Hongkong už nie je britskou kolóniou, ale niektorí britskí politici a predstavitelia sa stále nevedia zbaviť koloniálneho spôsobu myslenia.povedal Liou Siao-ming.Podľa Sky News britské ministerstvo zahraničných vecí čínskeho veľvyslanca upozorní, že jeho výroky súV pondelok - v deň 22. výročia vrátenia Hongkongu Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997 -, sa demonštrantom po týždňoch protestov so státisícovou účasťou podarilo preniknúť do budovy legislatívnej rady. V rokovacej sále vyvesili vlajku z čias koloniálnej éry a steny posprejovali grafitmi a rôznymi prodemokratickými heslami, ako napríklad. Protestujúci tiež požadujú odstúpenie správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.V Hongkongu od jeho prinavrátenia Číne platí princípzaručujúci do roku 2047 vysokú mieru autonómie a slobôd.