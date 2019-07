Gazprom uzatvoril 5-ročnú dohodu o dovoze plynu z Turkménska

Socha ukrajinského básnika a spisovateľa Tarasa Ševčenka sa nachádza vedľa budovy, ktorá propaguje ruský štátny plynárenský gigant Gazprom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. júla (TASR) - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom uzatvorila s Turkménskom 5-ročnú dohodu o dovoze plynu. Urobila tak necelé tri mesiace po tom, ako sa dohodla na prvom dovoze plynu zo stredoázijskej krajiny po vyše troch rokoch.Ako uviedla agentúra AFP, Gazprom v stredu informoval, že dohodu s plynárenskou spoločnosťou Turkmengaz uzatvoril do júla 2024. Ročne bude z Turkménska dovážať do 5,5 miliardy kubických metrov (m3) suroviny.Až do roku 2010 bolo Rusko najväčším dovozcom turkménskeho plynu. Potom však Turkménsko začalo s vývozom plynu do Číny. Rusko v roku 2015 skresalo dovoz z 10 miliárd na 4 miliardy m3 ročne a začiatkom roka 2016 zastavilo dovoz úplne. To viedlo k výraznému poklesu devízových príjmov pre stredoázijskú krajinu.Rusko a Turkménsko potom viedli viacero rokovaní o obnovení dodávok, k čomu nakoniec došlo v apríli tohto roka. Prvá dohoda mala platnosť len do konca júna a dodávky v rámci nej predstavovali 1,2 miliardy m3 plynu.