Británia sťahuje diplomatov z Ukrajiny, Londýn tak reaguje na možnú ruskú inváziu

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia začala v súvislosti s hrozbou ruskej invázie sťahovať zamestnancov z ambasády v ukrajinskom Kyjeve. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Úrady síce údajne nezaznamenali žiadne konkrétne hrozby namierené proti britským diplomatom, no približne polovica zamestnancov, ktorí pracujú v Kyjeve, sa vráti do Británie.Spojené štáty už podnikli podobné kroky s tým, že invázia môže prísť „kedykoľvek“, no zamestnanci Európskej únie zatiaľ zostávajú na mieste.BBC pritom podotýka, že kroky oboch krajín sa zdajú byť preventívne a za uplynulých 24 hodín sa podľa nich nestalo nič, čo by tieto rozhodnutia mohlo spôsobiť.Zamestnanci pracujúci na veľvyslanectve Európskej únie zatiaľ zostanú na svojich miestach, reagoval šéf európskej diplomacie Josep Borrell s tým, že nechce „dramatizovať“ napätie.Rusko odmieta, že by plánovalo vojenskú akciu, no pri hraniciach zhromaždilo desiatky tisíc vojakov.