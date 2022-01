Európska komisia by mala schváliť v prvom polroku Partnerskú dohodu SR a Program Slovensko

Zúčastnilo sa viac ako tisíc zástupcov

Veľká výzva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia by mala podľa očakávania schváliť Partnerskú dohodu SR v novom programovom období eurofondov 2021 až 2027 a Program Slovensko v prvom polroku tohto roka.Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) poslalo návrhy oboch strategických dokumentov na schválenie vlani v decembri, pričom s eurokomisiou vedie náročné rokovania o investičných prioritách. Ako v pondelok rezort informoval, zorganizoval spolu šesť kôl Národnej konzultácie k Partnerskej dohode.„Na historicky prvej Národnej konzultácii k eurofondom sa zúčastnilo okolo 1 100 zástupcov odbornej a laickej verejnosti, od ktorých sme dostali stovky pripomienok a veľkú časť z nich sme zohľadnili pri finalizácii textu Partnerskej dohody," povedala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií Veronika Remišová.Podobný participatívny prístup zaviedlo ministerstvo investícií aj pri príprave Programu Slovensko. Vlani rozbehlo prvé kolá workshopov v rámci konzultácií s jednotlivými partnermi, pričom získalo vyše osemsto podnetov na zlepšenie programu a viac ako tretinu z nich zapracovalo do jeho návrhu.Prípravu čerpania nových eurofondov, z ktorých môže Slovensko získať takmer 13 miliárd eur, považuje vicepremiérka za veľkú výzvu. „Európska komisia zaviazala všetky členské štáty, aby do procesu zapájali čo najviac partnerov, ktorí majú k čerpaniu eurofondov čo povedať. Nie každej krajine sa v tomto smere darí, Slovensko však v európskom hodnotení obstálo veľmi dobre," uviedla Remišová.Podľa prieskumu medzinárodnej siete CEE Bankwatch, ktorá oslovila environmentálne mimovládne organizácie z jedenástich členských štátov Európskej únie, Slovensko pri príprave Partnerskej dohody získalo najvyššie hodnotenie. „Bolo to vôbec prvý raz v histórii Slovenska, keď sa strategický investičný plán pre eurofondy netvoril niekde od stola, ale za spoluúčasti partnerov," dodala vicepremiérka.