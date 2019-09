Británia tvrdí, že Irán porušil prísľub o prevoze ropy do Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. septembra (TASR) - Británia v utorok obvinila Irán z porušenia prísľubu, že tanker Adrian Darya 1, ktorý bol počas leta zadržiavaný pri pobreží Gibraltáru, nebude použitý na prepravu ropy do Sýrie, informovala agentúra AFP. Británia si takisto predvolala iránskeho veľvyslanca.uviedlo vo vyhlásení britské ministerstvo zahraničných a dodalo, že ropa bola dopravená "Ministerstvo chce na situáciu upozorniť Organizáciu Spojených národov (OSN).Minister zahraničných vecí Dominic Raab vyhlásenie vydal po tom, ako satelitné snímky zachytili iránsky tanker, ktorý sa pôvodne volal Grace 1, ako sa blíži k sýrskemu prístavu, uviedla na svojej webovej stránke stanica Sky News.Raab dodal, že predaj ropy Asadovmu režimu je súčasťou správania sa iránskej vlády s cieľom narušiť bezpečnosť v oblasti Perzského zálivu.Iránsky tanker spôsobil diplomatickú roztržku Teheránu s Washingtonom a Londýnom. Gibraltár, britské zámorské územie, ho zadržal 4. júla pre podozrenie z prepravy ropy do Sýrie, čo by bolo porušením sankcií Európskej únie voči Damasku.Gibraltár tanker prepustil 18. augusta, po ubezpečení zo strany Iránu, že náklad nesmeroval do Sýrie.Satelitné snímky v uplynulých dňoch zachytili iránsky tanker, ktorého posádka vypla v pondelok 2. septembra neďaleko Sýrie transpondér, pri sýrskom prístave Tartús. Iránski predstavitelia nikdy nepriznali, že Adrian Darya 1 smeruje do Sýrie.Teherán už koncom augusta informoval, že ropu z tankera predal, a kam bude dopravená, určí kupujúci.