Británia uvažuje o vyslaní dronov do Perzského zálivu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. septembra (TASR) - Británia uvažuje o vyslaní svojich dronov do Perzského zálivu. Informovala o tom v pondelok spravodajská televízia Sky News.Bezpilotné lietadlá by plnili hliadkovaciu funkciu v Hormuzskom prielive, kde britské vojnové plavidlá sprevádzajú obchodné lode plaviace sa pod britskou vlajkou po tom, čo iránske revolučné gardy zadržali 19. júla vo vodách Hormuzského prielivu pri Perzskom zálive ropný tanker Stena Impero.Britské Kráľovské letectvo (RAF) má v Kuvajte niekoľko dronov typu MQ-9 Reaper, ktoré plnia úlohy v irackom a sýrskom vzdušnom priestore, ale v prípade potreby môžu byť prevelené nad Perzský záliv, nad ktorým už operuje americké prieskumné lietadlo typu Boeing P-8 Poseidon.povedal pre Sky News komodor Dean Bassett s tým, že Británia je v prípade potreby pripravená použiť vojenskú silu.dodal Bassett.Spojené štáty už dávnejšie požiadali svojich spojencov, aby sa zapojili do námornej misie, ktorej cieľom bude ochraňovať lode prevážajúce tovar v Hormuzskom prielive. Okrem Británie však európske krajiny na túto výzvu dosiaľ reagovali rozpačito a nepridali sa.Svoju účasť na misii okrem Spojeného kráľovstva zatiaľ potvrdili len Austrália a Bahrajn.