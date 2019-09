Košické školy sa pripravovali na zvýšený počet stravníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Košice 2. septembra (TASR) – V tomto školskom roku by malo do prvých ročníkov košických základných škôl nastúpiť viac žiakov ako vlani, kedy evidovali 1995 prvákov. TASR o tom informoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian s tým, že presné čísla budú známe až po ich reálnom nástupe. Školy sa podľa jeho slov pripravovali aj na zvýšený počet stravníkov, ktorý súvisí so štátnou dotáciou na stravovanie žiakov.V školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v predchádzajúcich rokoch stravovalo v priemere vyše 74 percent žiakov. Na niektorých školách aj viac ako 80 percent. Podľa magistrátu iba v jednom prípade bude potrebné rozšíriť jedáleň pre 800 stravníkov. V niektorých len doplnili počty miest pri stoloch.povedala vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Alžbeta Tamásová.Ako dodala, školám poskytli finančné prostriedky aj na zabezpečenie elektronických systémov na kontrolu dochádzky žiakov a pravidelne monitorujú stav prípravy na obedy zadarmo.