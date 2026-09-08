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08. septembra 2026
Británia vyčlení desiatky miliónov libier na protivzdušnú obranu Ukrajiny
Tagy: britsko-ukrajinské vzťahy Finančná podpora Ukrajiny Ukrajinská protivzdušná obrana Vojna na Ukrajine
Balík v hodnote 100 miliónov libier zahŕňa rakety Patriot, delostreleckú muníciu aj drony. Británia v utorok oznámila, že vyčlení 100 miliónov libier ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Balík v hodnote 100 miliónov libier zahŕňa rakety Patriot, delostreleckú muníciu aj drony.
Británia v utorok oznámila, že vyčlení 100 miliónov libier (približne 116 miliónov eur) na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany pred zimou. Súčasťou pomoci budú aj rakety do systémov Patriot.
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev dostane aj ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany, delostreleckú muníciu veľkého kalibru a drony v rámci programu NATO na podporu Ukrajiny.
Výzbroj bude podľa rezortu dodaná „pred zimou, aby pomohla Ukrajine chrániť kritickú infraštruktúru, civilistov a ozbrojené sily pred ruskými útokmi“.
Ukrajina sa pri obrane proti ruským balistickým raketám výrazne spolieha na americké systémy Patriot, v posledných mesiacoch však upozorňuje na nedostatok interceptorov.
Britský minister obrany Wes Streeting v utorok povedal, že Moskva sa pripravuje „využiť zimu ako zbraň pokračovaním barbarských útokov proti civilným a energetickým cieľom“.
Británia patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najvýznamnejších vojenských podporovateľov Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Británia vyčlení desiatky miliónov libier na protivzdušnú obranu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Británia v utorok oznámila, že vyčlení 100 miliónov libier (približne 116 miliónov eur) na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany pred zimou. Súčasťou pomoci budú aj rakety do systémov Patriot.
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev dostane aj ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany, delostreleckú muníciu veľkého kalibru a drony v rámci programu NATO na podporu Ukrajiny.
Obrana proti ruským raketám
Výzbroj bude podľa rezortu dodaná „pred zimou, aby pomohla Ukrajine chrániť kritickú infraštruktúru, civilistov a ozbrojené sily pred ruskými útokmi“.
Ukrajina sa pri obrane proti ruským balistickým raketám výrazne spolieha na americké systémy Patriot, v posledných mesiacoch však upozorňuje na nedostatok interceptorov.
Zima ako zbraň
Britský minister obrany Wes Streeting v utorok povedal, že Moskva sa pripravuje „využiť zimu ako zbraň pokračovaním barbarských útokov proti civilným a energetickým cieľom“.
Británia patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najvýznamnejších vojenských podporovateľov Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Británia vyčlení desiatky miliónov libier na protivzdušnú obranu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: britsko-ukrajinské vzťahy Finančná podpora Ukrajiny Ukrajinská protivzdušná obrana Vojna na Ukrajine
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