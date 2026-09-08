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08. septembra 2026

Británia vyčlení desiatky miliónov libier na protivzdušnú obranu Ukrajiny


Tagy: britsko-ukrajinské vzťahy Finančná podpora Ukrajiny Ukrajinská protivzdušná obrana Vojna na Ukrajine

Balík v hodnote 100 miliónov libier zahŕňa rakety Patriot, delostreleckú muníciu aj drony. Británia v utorok oznámila, že vyčlení 100 miliónov libier ...



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russia_ukraine_war_britain_65889 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Balík v hodnote 100 miliónov libier zahŕňa rakety Patriot, delostreleckú muníciu aj drony.


Británia v utorok oznámila, že vyčlení 100 miliónov libier (približne 116 miliónov eur) na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany pred zimou. Súčasťou pomoci budú aj rakety do systémov Patriot.

Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev dostane aj ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany, delostreleckú muníciu veľkého kalibru a drony v rámci programu NATO na podporu Ukrajiny.

Obrana proti ruským raketám


Výzbroj bude podľa rezortu dodaná „pred zimou, aby pomohla Ukrajine chrániť kritickú infraštruktúru, civilistov a ozbrojené sily pred ruskými útokmi“.

Ukrajina sa pri obrane proti ruským balistickým raketám výrazne spolieha na americké systémy Patriot, v posledných mesiacoch však upozorňuje na nedostatok interceptorov.

Zima ako zbraň


Britský minister obrany Wes Streeting v utorok povedal, že Moskva sa pripravuje „využiť zimu ako zbraň pokračovaním barbarských útokov proti civilným a energetickým cieľom“.

Británia patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najvýznamnejších vojenských podporovateľov Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Británia vyčlení desiatky miliónov libier na protivzdušnú obranu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: britsko-ukrajinské vzťahy Finančná podpora Ukrajiny Ukrajinská protivzdušná obrana Vojna na Ukrajine
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