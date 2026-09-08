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08. septembra 2026
Najvyšší súd právoplatne oslobodil exsudcu Polku, odvolanie prokurátora bolo zamietnuté
Bývalého sudcu Pavla Polku v apríli 2025 oslobodil Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Najvyšší súd SR v utorok v kauze
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8.9.2026 (SITA.sk) - Bývalého sudcu Pavla Polku v apríli 2025 oslobodil Špecializovaný trestný súd v Pezinku.
Najvyšší súd SR v utorok v kauze nepriamej korupcie právoplatne oslobodil bývalého žilinského sudcu Pavla Polku. Zamietol totiž odvolanie prokurátora voči minuloročnému oslobodzujúcemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Rozhodnutie NS SR je právoplatné.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku v apríli 2025 Polku oslobodil spod obžaloby pre trestný čin nepriamej korupcie. Ako uviedla samosudkyňa Ružena Sabová, dôvodom je, že nebolo preukázané, že žalovaný skutok sa stal. Prokurátor následne voči rozhodnutiu podal odvolanie. Aj keby však bol Polka uznaný za vinného, trest by nedostal. Konanie už totiž bolo raz zastavené pre nehospodárnosť, a to vzhľadom na trest uložený v inom prípade. Bývalý sudca však trval na prejednaní veci.
Vec sa týka skutku ešte z roku 2015, keď si sudca Krajského súdu v Žiline podľa obžaloby nechal sľúbiť úplatok do 10-tisíc eur za to, že zabezpečí, aby bolo vyhovené sťažnosti odsúdeného proti rozhodnutiu, ktorým mu súd zamietol žiadosť o podmienečné prepustenie. Nakoniec sa však podľa prokuratúry Polka vo veci neangažoval. Obžalovaný ešte na začiatku procesu zdôraznil svoju nevinu s tým, že obžaloba bola podaná pre neexistujúci skutok.
„Jediným priamym usvedčujúcim dôkazom bola výpoveď svedka Tótha,“ uviedla v odôvodnení verdiktu v apríli minulého roku sudkyňa Sabová s poukazom na svedka Františka Tótha, prezývaného „Veľký Fero“.
Jeho výpoveď bola však podľa sudkyne v podstatných skutočnostiach v rozpore s výpoveďou ďalšieho svedka Patrika Murzu. Sabová tiež zdôraznila, že vo veci podmienečného prepustenia odsúdeného rozhodoval senát, a tak ovplyvnenie jedného sudcu zo strany obžalovaného by aj tak nebolo rozhodujúce.
„Na základe žiadnej skutočnosti nemožno dôvodiť, že by obžalovaný uskutočňoval svoj prísľub,“ uviedla Sabová. Pripustila však, že na Krajskom súde v Žiline v minulosti panovala korupčná pracovná atmosféra, čo podľa nej dokazujú rozsudky v iných trestných veciach.
Samosudca ŠTS už v marci 2021 v inej trestnej veci schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým sudcom Krajského súdu v Žiline Polkom, ktorý čelil obvineniu pre prijímanie úplatku vo funkcii verejného činiteľa. Súd uznal Polku, ktorého bývalá Národná kriminálna agentúra obvinila ešte v septembri 2020 v rámci akcie Plevel, za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku, a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov s probačným dohľadom.
Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest 150-tisíc eur s tým, že v prípade nezaplatenia mu bude uložený náhradný trojročný trest odňatia slobody. Neskôr však bývalý sudca, ktorý bol pôvodne svedkom vo viacerých trestných konaniach, tvrdil, že túto dohodu urobil pod nátlakom. V tejto súvislosti podal na ŠTS návrh na povolenie obnovy konania, súd ho však vo februári 2025 zamietol.
Súd v rovnakej trestnej veci zamietol aj návrh bývalého sudcu na upustenie od výkonu zvyšku peňažného trestu. Konkrétne išlo o sumu 18 750 eur z peňažného trestu v sume 150-tisíc eur. Voči verdiktu na základe dohody o vine a treste podal bývalý sudca aj dve dovolania.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd právoplatne oslobodil exsudcu Polku, odvolanie prokurátora bolo zamietnuté © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší súd SR v utorok v kauze nepriamej korupcie právoplatne oslobodil bývalého žilinského sudcu Pavla Polku. Zamietol totiž odvolanie prokurátora voči minuloročnému oslobodzujúcemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Rozhodnutie NS SR je právoplatné.
Sľúbený úplatok
Špecializovaný trestný súd v Pezinku v apríli 2025 Polku oslobodil spod obžaloby pre trestný čin nepriamej korupcie. Ako uviedla samosudkyňa Ružena Sabová, dôvodom je, že nebolo preukázané, že žalovaný skutok sa stal. Prokurátor následne voči rozhodnutiu podal odvolanie. Aj keby však bol Polka uznaný za vinného, trest by nedostal. Konanie už totiž bolo raz zastavené pre nehospodárnosť, a to vzhľadom na trest uložený v inom prípade. Bývalý sudca však trval na prejednaní veci.
Vec sa týka skutku ešte z roku 2015, keď si sudca Krajského súdu v Žiline podľa obžaloby nechal sľúbiť úplatok do 10-tisíc eur za to, že zabezpečí, aby bolo vyhovené sťažnosti odsúdeného proti rozhodnutiu, ktorým mu súd zamietol žiadosť o podmienečné prepustenie. Nakoniec sa však podľa prokuratúry Polka vo veci neangažoval. Obžalovaný ešte na začiatku procesu zdôraznil svoju nevinu s tým, že obžaloba bola podaná pre neexistujúci skutok.
Korupčná pracovná atmosféra
„Jediným priamym usvedčujúcim dôkazom bola výpoveď svedka Tótha,“ uviedla v odôvodnení verdiktu v apríli minulého roku sudkyňa Sabová s poukazom na svedka Františka Tótha, prezývaného „Veľký Fero“.
Jeho výpoveď bola však podľa sudkyne v podstatných skutočnostiach v rozpore s výpoveďou ďalšieho svedka Patrika Murzu. Sabová tiež zdôraznila, že vo veci podmienečného prepustenia odsúdeného rozhodoval senát, a tak ovplyvnenie jedného sudcu zo strany obžalovaného by aj tak nebolo rozhodujúce.
„Na základe žiadnej skutočnosti nemožno dôvodiť, že by obžalovaný uskutočňoval svoj prísľub,“ uviedla Sabová. Pripustila však, že na Krajskom súde v Žiline v minulosti panovala korupčná pracovná atmosféra, čo podľa nej dokazujú rozsudky v iných trestných veciach.
Samosudca ŠTS už v marci 2021 v inej trestnej veci schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým sudcom Krajského súdu v Žiline Polkom, ktorý čelil obvineniu pre prijímanie úplatku vo funkcii verejného činiteľa. Súd uznal Polku, ktorého bývalá Národná kriminálna agentúra obvinila ešte v septembri 2020 v rámci akcie Plevel, za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku, a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov s probačným dohľadom.
Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest 150-tisíc eur s tým, že v prípade nezaplatenia mu bude uložený náhradný trojročný trest odňatia slobody. Neskôr však bývalý sudca, ktorý bol pôvodne svedkom vo viacerých trestných konaniach, tvrdil, že túto dohodu urobil pod nátlakom. V tejto súvislosti podal na ŠTS návrh na povolenie obnovy konania, súd ho však vo februári 2025 zamietol.
Súd v rovnakej trestnej veci zamietol aj návrh bývalého sudcu na upustenie od výkonu zvyšku peňažného trestu. Konkrétne išlo o sumu 18 750 eur z peňažného trestu v sume 150-tisíc eur. Voči verdiktu na základe dohody o vine a treste podal bývalý sudca aj dve dovolania.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd právoplatne oslobodil exsudcu Polku, odvolanie prokurátora bolo zamietnuté © SITA Všetky práva vyhradené.
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