Británia zavádza nové karanténne opatrenia pre obavy z beta variantu koronavírusu

17.7.2021 (Webnoviny.sk) -Plne zaočkovaní cestujúci prichádzajúci z Francúzska, vrátane tých, ktorí touto krajinou iba prechádzajú, tak budú musieť po príchode do Británie podstúpiť 10-dňovú izoláciu.Oznámenie kabinetu prišlo iba niekoľko dní po tom, čo úrady potvrdili plány na zrušenie karanténnych požiadaviek pre plne zaočkované osoby prichádzajúce z krajín na tzv. oranžovom zozname, kde patrí väčšina destinácií v Európskej únii.Krok britskej vlády prichádza v kritickom okamihu boja proti koronavírusu, keďže v pondelok 19. júla prestanú platiť posledné pandemické obmedzenia zavedené v Spojenom kráľovstve a väčšine školopovinných detí sa v piatok začnú letné prázdniny.„Vždy bolo jasné, že nebudeme váhať podniknúť rýchle kroky na našich hraniciach, aby sme zastavili šírenie ochorenia COVID-19 a chránili prínosy nášho úspešného očkovacieho programu. Urobíme všetko pre to, aby sme zaistili čo najbezpečnejšie medzinárodné cestovanie a chránili naše hranice pred hrozbou mutácií,“ uviedol vo vyhlásení minister zdravotníctva Sajid Javid.Z rozhodnutia britskej vlády sú pobúrení prevádzkovatelia cestovných kancelárií, leteckých spoločností i samotní cestovatelia.„Tieto vládne správy sú nekonzistentné, nepravidelné, nejasné a nepoužiteľné. Snažíme sa tomu porozumieť, ale nemôžeme sa zbaviť dojmu, že to má omnoho viac spoločné s politikou ako s vedou,“ povedal Graham McLeod z Boltonu na severozápade Anglicka, ktorý trávi letné mesiace v dovolenkovom dome na francúzskom pobreží Atlantického oceána.