Začiatok konca strany Za ľudí vidí politológ už v čase odchodu Andreja Kisku, strane chýba líder

17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou „Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku 2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.