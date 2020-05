Británia zaznamenala počas pandémie zvýšený počet nelegálne zabitých dravých vtákov

Dravce chránené zákonom

15.5.2020 - Britská Kráľovská spoločnosť na ochranu vtáctva (RSPB) zaznamenala počas obdobia pandémie nového koronavírusu zvýšený počet správ o nelegálnom zabití dravých vtákov. Patria medzi ne napríklad kaňa sivá, sokol sťahovavý, haja červená, plamienka driemavá či jastraby.Vedúci vyšetrovacieho tímu Mark Thomas označil kauzu za "divoký západ" na vidieku, pričom osoby, ktoré chceli strieľať na dravce, dostali viac odvahy vďaka tomu, že sa vonku pre obmedzenia súvisiace s koronavírusom pohybovalo menej ľudí. Všetky dravce sú chránené zákonom z roku 1981.Thomas vyhlásil, že nárast prípadov presne koreluje s dátumom, odkedy začali platiť obmedzenia. RSPB v tomto ročnom období dostane tri alebo štyri správy o zabití dravcov za týždeň.Počas pandémie však zaregistrovali takýto počet správ každý deň, pričom prichádzajú z rôznych častí krajiny. Dodali, že prípadov bude určite oveľa viac. Väčšina z nich súvisí so streleckými pozemkami.Dravce sa väčšinou živia vtákmi určenými na športovú streľbu, akými sú napríklad jarabice alebo bažanty."Som skutočne znepokojený. Za 20 rokov som nič takéto nevidel. Toto nie sú mladiství so vzduchovkami v prírode, ale organizovaný zločin," vyjadril sa Thomas.Amanda Anderson, riaditeľka The Moorland Association (MA), ktorej členovia majú veľké strelecké pozemky v Anglicku i Walese, odsúdila zabíjanie dravcov.