Facebook spolupracuje na novom podmorskom káblovom internetovom pripojení pre Afriku

Rastúci dopyt

Oveľa viac dát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Facebook v spolupráci s telekomunikačnými spoločnosťami vybuduje podmorské káblové internetové pripojenie pre 16 afrických krajín s celkovou dĺžkou 37-tisíc kilometrov, čo je takmer obvod Zeme. Gigant sa tak rozhodol v rámci úsilia poskytnúť svoje služby pre čo najviac mladých Afričanov.Projekt by mali začať využívať v roku 2024 a poskytne trikrát väčšiu kapacitu ako všetky doterajšie podmorské káblové spojenia v Afrike.Podľa vyjadrenia Facebooku novinka uspokojí rastúci kapacitný dopyt na Blízkom východe a podporí 4G a 5G siete a širokopásmový prístup pre stovky miliónov ľudí.Afrika zaostáva za zvyškom sveta v dostupnosti k internetu, ktorú majú štyria z desiatich ľudí žijúcich na kontinente, pričom vo svetovom priemere je to šesť z desiatich ľudí.Cena projektu 2Africa zatiaľ nie je známa, no podľa Bloombergu je to takmer miliarda dolárov (v prepočte 926 miliónov eur).Podmorské káble sprostredkúvajú prevažnú väčšinu svetových medzikontinentálnych dát, pričom dokážu prenášať oveľa viac dát vo vyššej rýchlosti a s nižšími nákladmi v porovnaní s inými metódami.Kábel z dielne Alcatel Submarine Networks povedú okolo celého kontinentu, po dne Atlantického a Indického oceánu a tiež Stredozemného a Červeného mora.Zakopú ho hlbšie ako predchádzajúce systémy, a to pre zabezpečenie väčšej ochrany proti externému poškodeniu, ktoré môžu spôsobiť napríklad aj kotvy lodí.Káble z optických vlákien budú mať dvojnásobne väčšiu kapacitu ako tie staršie. Okrem menovaných na projekte spolupracujú aj MTN Group z Johannesburgu, Telecom Egypt, Vodafone a Orange SA. Vodafone pritom pripraví cestu pre rozvoj digitálneho obchodu na kontinente.