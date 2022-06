Británia zintenzívňuje spor s Európskou úniou, chce prepísať časť pobrexitovej obchodnej dohody

Londýn chce uľahčiť tok tovarov

Cieľom je zníženie byrokracie

Britský plán je nezákonný

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Británia zintenzívňuje spor s Európskou úniou (EÚ) , keďže začína presadzovať svoj plán na prepísanie častí pobrexitovej obchodnej dohody s Európskou úniou, ktorú súčasný britský premiér Boris Johnson podpísal pred necelými dvomi rokmi.V pondelok je v Dolnej snemovni britského parlamentu naplánovaná prvá veľká diskusia na túto tému.Londýn chce zmeniť severoírsky protokol tak, aby uľahčil tok niektorých tovarov z Veľkej Británie do Severného Írska. Odstránenie colných kontrol niektorých tovarov by podľa EÚ bolo porušením dohody.Na základe nej zostalo Severné Írsko súčasťou jednotného trhu únie s tovarmi, keďže cieľom bolo zachovať otvorené hranice medzi Írskom a Severným Írskom.Vytvorilo to však nové colnice pre tovary prichádzajúce do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva. Vznikla tak byrokracia a problémy so subdodávkami pre niektoré firmy.Rozhnevalo to tiež severoírskych unionistov, podľa ktorých kontroly podkopávajú rolu Severného Írska v Spojenom kráľovstve a destabilizujú krehkú politickú rovnováhu pre mier v regióne.EÚ pohrozila odvetou, čo vyvolalo obavy z obchodnej vojny medzi dvoma hlavnými hospodárskymi partnermi. Veľvyslanec bloku v Británii Joao Vale de Almeida povedal, že britský plán je „nezákonný, pretože je porušením medzinárodného práva, práva EÚ, práva Spojeného kráľovstva a medzinárodného práva“.„Je to zmluva, ktorú sme podpísali, ratifikovali a dokonca prešla všeobecnými voľbami v tejto krajine,“ povedal pre Times Radio.