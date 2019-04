Briti hrozia: Ak pôjdu do eurovolieb, pokúsia sa EÚ rozkladať zvnútra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. apríla (TASR) - Britskí priaznivci tzv. brexitu pripravujú pre prípad, že by sa v mene Spojeného kráľovstva stali členmi Európskeho parlamentu (EP), stratégiu trójskeho koňa, teda "rozkladania Európskej únie zvnútra". Uviedla to v stredu tlačová agentúra AFP.Podľa jej údajov vyjadrilo tento zámer viacero britských eurofóbnych politikov, ktorým sa nepáči možnosť, že Spojené kráľovstvo sa bude musieť koncom mája (23. 5.) zúčastniť na voľbách do EP.Túto možnosť by mohol potvrdiť stredajší mimoriadny summit EÚ o brexite, v rámci ktorého predstavitelia 27 členských krajín rozhodnú o ďalšom možnom odklade termínu ukončenia členstva Británie. Prvý odklad bol dohodnutý na 12. apríla - v prípade tzv. tvrdého, neriadeného brexitu - alebo na 22. mája, ak by britskí poslanci schválili dosiahnutú "rozvodovú" dohodu, čo sa však doteraz nestalo. Britská premiérka požiadala o ďalší technický odklad, do 30. júna, kým predseda Európskej rady Donald Tusk hovorí o "flexibilnejšom odklade" v trvaní až jedného roka.Britská vláda tvrdí, že chce opustiť EÚ na základe dohody (riadený brexit) ešte pred 22. májom, čo by znamenalo, že sa krajina nemusí zúčastniť na eurovoľbách.cituje AFP slová britského konzervatívneho a protieurópsky zameraného poslanca Marka Francoisa. Ten to vyhlásil v utorok počas londýnskej konferencie podporovateľov brexitu.Francois spresnil, že noví britskí europoslanci (prívrženci brexitu) sa stanú "trójskym koňom vnútri EÚ" a budú brániť všetkým pokusom pokračovať vo federalistickom projekte pre Úniu. Toto by mali podľa jeho slov zohľadniť lídri ostatných 27 členských krajín ešte pred tým, ako na summite v Bruseli rozhodnú o ďalšom odklade.Svoj názor v tejto súvislosti neváhal predniesť aj britský europoslanec Nigel Farage, jeden z najväčších podporovateľov brexitu, keď vyhlásil, že ak sa Briti budú musieť zúčastniť na eurovoľbách, tak sa do nich zapoja.odkázal na adresu EÚ.Na možnosť "provokatívnej a nespokojnej" Británie v EP koncom minulého týždňa upozornil aj konzervatívny poslanec Jacob Rees-Mogg, ktorý dôrazne odmieta dohodu o brexite vyrokovanú premiérkou Mayovou. Na svojom účte na Twitteri upozornil, že ak Britániu čaká v EÚ "dlhší odklad", tak britskí europoslanci budú musieť byť "nemožní". Spresnil, že v takomto prípade britskí europoslanci budú vetovať akékoľvek zvyšovanie európskeho rozpočtu, brániť vytváraniu európskej armády a blokovať integračné plány, ktoré predstavil francúzsky prezident Emmanuel Macron.Tomuto sa snaží zabrániť Tusk, ktorý v pozývacom liste na summit priznal, že viaceré členské krajiny EÚ majú obavy, že Británia ako pokračujúci, ale zároveň odchádzajúci člen Únie, môže bojkotovať jej fungovanie v čase, keď sa rozhoduje o jej budúcnosti. Preto v prípade dlhšieho odkladu brexitu stanovil tri základné podmienky pre Britov: 1. nesmie dôjsť k opätovnému otvoreniu dohody o brexite, 2. nesmie dôjsť k ďalším rokovaniam o budúcnosti (vzťahov medzi EÚ a Britániou) okrem politickej deklarácie a 3. Británia musí počas "odchádzania" zachovať úprimnú spoluprácu so zvyškom EÚ. Práve posledný bod - úprimná spolupráca - má zabrániť tomu, aby budúci britskí europoslanci mohli konať "záškodnícky" a oslabovať integračné úsilie ostatných 27 členských krajín Únie.