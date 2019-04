Prezident podpísal ústavný zákon o dôchodkovom strope

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 10. apríla (TASR) – Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy pôjdu do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Ústavný zákon, ktorý schválil parlament 91 hlasmi, podpísal prezident Andrej Kiska. Účinnosť nadobudne 1. júla tohto roka.Do Ústavy SR sa dostane formulácia, že "Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, bude znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, budú odchádzať do dôchodku o jeden rok skôr a ženy s troma a viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol.Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku bude Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde.definuje legislatívna zmena s tým, že podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví tiež zákon.Ústavne tiež budú zakotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia.uvádza sa v ústavnom zákone.Za prijatie dôchodkového stropu hlasovali všetci poslanci Smeru-SD, SNS, celý klub ĽSNS, traja poslanci Mosta-Híd, hnutie Sme rodina a päť nezaradených poslancov. Definitívne hlasovanie o zmene Ústavy SR bolo v parlamente niekoľkokrát odložené. Na prijatie zmien totiž bola potrebná trojpätinová väčšina 90 hlasov poslancov a tie Smer-SD nemal od začiatku isté. Návrh kritizovali viacerí odborníci, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, názory neboli jednotné ani v koalícii.