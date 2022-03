Briti nepodporujú zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, tento krok by znamenal zvýšenie vojenského rizika

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Britská vláda naďalej odmieta výzvy, aby Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zaviedla bezletovú zónu nad Ukrajinou. Oznámil to v utorok podpredseda britskej vlády Dominic Raab . Takýto krok by podľa neho znamenal zvýšenie vojenského rizika, keďže aliancia by sa dostala do priamej konfrontácie s Ruskom.Britská vláda tlačí na ruského prezidenta Vladimira Putina v snahe presvedčiť ho, aby zmenil kurz v konflikte s Ukrajinou, dodal Raab. Londýn tiež spolupracuje s ďalšími krajinami na sprísnení sankcií voči Rusku a vyšetrení vojnových zločinov počas konfliktu, uviedol ďalej Raab.Spojené kráľovstvo podľa neho nechce zavádzať bezletovú zónu na Ukrajine, pretože by to viedlo k situácii, keď by Británia musela zostreľovať ruské lietadlá. Vyjadrenie britského predstaviteľa prišlo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal NATO o zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou pre ruské lietadlá, vrtuľníky a rakety.