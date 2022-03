Mesiac knihy tvorivo

Propozície súťaže Nekresli do knihy ale ku knihe



od 6 – 10 rokov – kategória 1.stupeň ZŠ

od 10 – 15 rokov – kategória 2. stupeň ZŠ



Podrobný program Knižného festivalu v Dome kultúry Dúbravka

PIATOK

Čo vás čaká?



mnoho krásnych vyradených titulov, ktoré si môžete domov odniesť za symbolické 2€, v prípade 5 a viac kníh zaplatíte iba 10€



k nákupu dostanete záložku Miestnej knižnice a poukaz na založenie členstva zadarmo, stačí, keď s ním kedykoľvek prídete do knižnice



vyplňte si knižný kvíz, zistite, aký veľký ste čitateľ a vyhrajte zaujímavé ceny



spoznajte remeslá od výmyslu sveta - keramika, strúhanie drevených lyžíc, krúžok šikovných rúk a šperk



workshop kreatívneho písania

- workshop je ideálny pre účastníkov od 14 do 22 rokov

- oboznámite sa so zákonitosťami jednotlivých foriem tvorby, ako sa nakopnúť v tvorivom procese a ako zistiť, ktorým smerom sa vybrať

- môžete si priniesť aj svoje už napísané diela a konzultovať ich s lektorom Mgr. art. Tomášom Hájekom

autorské čítanie so spisovateľkou Janou Varcholovou



autorské čítanie so spisovateľkou Andreou Rimovou





inscenácia mladých umelcov z divadla Panoptikum, ktorá čerpá z prózy, poézie a filozofie o láske naprieč dejinami a skúma jej fenomény na dvoch simultánnych ľúbostných príbehoch



SOBOTA 12.3. 2022

Čo vás čaká?



mnoho krásnych vyradených titulov, ktoré si môžete domov odniesť za symbolické 2€, v prípade 5 a viac kníh zaplatíte iba 10€



k nákupu dostanete záložku Miestnej knižnice a poukaz na založenie členstva zadarmo, stačí, keď s ním kedykoľvek prídete do knižnice



vyplňte si knižný kvíz, zistite, aký veľký ste čitateľ a vyhrajte zaujímavé ceny



spoznajte remeslá od výmyslu sveta

- keramika, strúhanie drevených lyžíc, krúžok šikovných rúk a šperk

Divadlo UŽ: Popletená rozprávka

- inscenácia pre deti od 3 do 99 rokov

- čo sa stane, keď sa z rozprávok O Červenej čiapočke, O kozliatkach a Tri prasiatka, stratí vlk? Pomôže nakoniec rozmotať popletenú rozprávku Ježibaba?

Juraj Hradský: Prezentácia knihy Čestná stráž prezidenta, ukážka historických zbraní, razenie dúbravských dukátov z mosadze.



detský workshop: Tajomstvo knihy

- ako ožíva kniha? A ako funguje kníhkupectvo? Tvorivý workshop kombinujúci divadlo s knihami pre deti od 7 do 12 rokov

autorské čítanie s mladou autorkou Mgr. art. Miroslavou Koštálovou



1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Marec je mesiacom knihy od roku 1955, keď ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu, legendárneho šíriteľa slovenskej a českej knihy. Mestská časť Bratislava-Dúbravka si ho tento rok pripomenie aj výtvarnou súťažou. Pod názvom Nekresli do knihy, ale ku knihe ju vyhlásili Dúbravské noviny v spolupráci s Miestnou knižnicou na Sekurisovej. Určená je žiakom základnej školy, pričom tvoriť budú v dvoch kategóriách od 6 – 10 rokov –1.stupeň ZŠ, od 10 – 15 rokov – kategória 2. stupeň ZŠDo 20. marca zbiera Dúbravka v rámci súťaže detské ilustrácie k obľúbenej knižke. Vybrané dielka budú ocenené a neskôr aj vystavené v Miestnej knižnici na Sekurisovej.Podpísané ilustrácie možno priniesť v obálke na vrátnicu miestneho úradu na Žatevnej 2, alebo odfotené vo formáte jpg spolu s údajmi zaslať mailom na tlacove@dubravka.sk . Ku každej ilustrácii treba pripísať, k akej knižke bola nakreslená.V rámci mesiaca knihy organizuje miestna knižnica aj dvojdňový Knižný festival v Dome kultúry Dúbravka. Naplánovaný je na piatok a sobotu 11. a 12. marca, okrem knižnej burzy, sú pripravené workshopy, autorské čítania, divadielko i knižné kvízy o zaujímavé ceny.Miestna knižnica na Sekurisovej prechádza postupnou modernizáciou. Rekonštrukciou prešlo Oddelenie pre dospelých a Oddelenie odbornej literatúry a mestská časť plánuje pokračovať aj premenou oddelenia pre mladších čitateľov, uchádza sa o grant.V knižnici pribudol online katalóg, bibliobox na vrátenie požičaných kníh pred Domom kultúry.Knižnica funguje päť dní do týždňa - pondelok 10:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00; utorok 10:00 - 12:00 a 13:00 – 18:00; streda 10:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00; štvrtok 10:00 - 12:00 a 13:00 – 18:00; piatok 08:00 - 12:30V Dúbravke kedysi pôsobilo až päť verejných knižníc. Zmena prišla po nežnej revolúcii, vznikla centrálna Dúbravská knižnica na Sekurisovej, s 58-tisícmi kníh je najväčšou v štvrtom bratislavskom obvode.kresba, maľba, kombinovaná technikaod 1. do 20. marca 2022Vyhlásenie výsledkov: 15. apríla 2022, porota ocení tri naj návrhy v každej kategóriiA4Podpísané ilustrácie možno priniesť v obálke na vrátnicu miestneho úradu na Žatevnej 2, alebo odfotené vo formáte jpg spolu s údajmi zaslať mailom na tlacove@dubravka.sk.Ku každej ilustrácii pripíšte, k akej knižke bola nakreslená.Osobné údaje budú spracované v zmysle GDPR.11. a 12. marecKnižná burza Miestnej knižnicePiatok 12:00 – 19:00Foyer DKDDivadlo Panoptikum: História láskyKnižná burza Miestnej knižniceSobota 10:00 do 16:00Foyer DKDInformačný servis