Briti omylom poslali tajné e-maily spojencovi Kremľa, môže za to banálny preklep

28.7.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia ministerstva obrany Spojeného kráľovstva poslali e-maily obsahujúce utajované informácie blízkemu ruskému spojencovi. Referuje o tom web news.sky.com.Dôvodom chyby bol preklep pri zadávaní e-mailovej adresy. „Menší počet“ správ určených pre americké ministerstvo obrany bol odoslaný do západoafrického Mali pre náhodné vynechanie písmena „i“ v e-mailovej adrese.Britskí úradníci poslali e-maily na adresu končiacu doménou „.ml“ spomenutého západoafrického štátu, a nie na „.mil“ patriacu Pentagonu. Rovnakú chybu odhalili minulý týždeň v USA a viedla k tomu, že milióny vojenských e-mailov smerovali do Mali.Hovorca ministerstva obrany povedal: „Začali sme vyšetrovanie po tom, čo bol malý počet e-mailov omylom preposlaný na nesprávnu e-mailovú doménu. Sme presvedčení, že neobsahovali žiadne informácie, ktoré by mohli ohroziť prevádzkovú bezpečnosť alebo technické údaje. Všetky citlivé informácie sú zdieľané v systémoch navrhnutých tak, aby sa minimalizovalo riziko nesprávneho smerovania."Hovorca tvrdí, že ministerstvo obrany neustále kontroluje svoje procesy a v súčasnosti vyvíja program práce na zlepšenie správy informácií, prevencie straty údajov a kontroly citlivých informácií. Ruský vodca Vladimir Putin vo štvrtok, po odstúpení od čiernomorskej obilnej dohody , sľúbil bezplatné dodávky obilia do Mali. Práve tam boli nasadení i žoldnieri z Wagnerovej skupiny , aby bojovali po boku armády.