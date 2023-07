Zamestnávatelia žiadajú stiahnuť novelu Zákonníka práce, majú viacero pripomienok

Vyplýva to z návrhu

28.7.2023 (SITA.sk) - Zamestnanci v stavebníctve, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od dodávateľa služby. Pôjde o stavebné práce, týkajúce sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Republiková únia zamestnávateľov však s týmto návrhom zásadne nesúhlasia a žiadajú ho stiahnuť z legislatívneho procesu.„Návrh vnímame ako nedomyslený a „od stola“. Predmetnú problematiku predkladateľ novely so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska ako reprezentatívnym združením stavebných podnikateľov na Slovensku ani len nekonzultoval," odkázala rezortu Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD).Rezort práce podľa asociácie nevytvoril priestor zväzu stavebných podnikateľov a jeho sociálnemu partnerovi Integrovanému odborovému zväzu na prerokovanie uvedenej problematiky v rámci sociálneho dialógu. Upozorňuje na to, že ide o transpozíciu eurosmernice z roku 2014.„Dnes po deviatich rokoch je situácia na stavebnom trhu Európskej únie výrazne zmenená, predovšetkým v dôsledku narastajúceho nedostatku ľudských zdrojov," tvrdí APZD.Zamestnanci sú dnes podľa asociácie najcennejším bohatstvom každej stavebnej firmy, preto„Ani odborári v súčasnosti tento problém už nevnímajú ako prioritný. Taktiež je v záujme dodávateľa stavby mať spoľahlivých, kvalitných a odborných subdodávateľov, pretože sú súčasťou úspešného podnikania," uviedla asociácia v zásadnej pripomienke.Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) nespochybňuje povinnosť transpozície európskeho práva do národnej legislatívy, ale zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom, ktorým je transpozícia navrhovaná.„Nami uvádzané pripomienky treba vnímať ako argumentačné odôvodnenie neudržateľnosti predloženého návrhu novely," uviedla RÚZ. V novele Zákonníka práce zamestnávateľom chýba právo regresu dodávateľa služby voči zamestnávateľovi zamestnanca, ak vyplatí jeho zamestnancovi mzdu.Novela podľa RÚZ vychádza z predpokladu, že zodpovednosť dodávateľa služby za mzdu zamestnanca jeho subdodávateľa bude založená tým, že dodávateľ služby nezaplatil subdodávateľovi cenu vykonaného plnenia a subdodávateľovi tak chýbali finančné zdroje na vyplatenie mzdy.„Novela opomína fakt, že splatnosť ceny plnenia subdodávateľa môže byť s dodávateľom služby dohodnutá tak, že z nej prirodzene nebude môcť financovať mesačne vyplácané mzdy svojim zamestnancom," upozorňuje zamestnávateľská únia.Návrhom novely pracovného kódexu ministerstvo práce reaguje na výhrady Európskej komisie , ktorá upozornila na nesúlad slovenských právnych predpisov s príslušným článkom európskej smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Novelou Zákonníka práce sa tak má rozšíriť subdodávateľská zodpovednosť za nevyplatenie mzdy pri stavebných prácach.Dodávateľ služby má zodpovedať na vyplatenie mzdy alebo jej časti najviac v sume minimálnej mzdy patriacej za každú hodinu práce, ktorou sa zamestnanec podieľal na kontrakte svojho zamestnávateľa. Túto mzdu poskytne dodávateľ v rozsahu tzv. „čistej“ mzdy a dodávateľ služby nebude zodpovedný za výkon zrážok zo mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ bude naďalej zodpovedný za poskytnutie zostávajúcej časti mzdy a za výkon zrážok.