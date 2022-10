Briti považujú ohlásenie vytvorenia skupiny síl v Bielorusku za odpútanie pozornosti, ruské jednotky sú viazané na Ukrajine

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ohlásenie, že Bielorusko vyčlení 70-tisíc vojakov do nového rusko-bieloruského zoskupenia, je podľa britského ministerstva obrany kampaňou na odpútanie pozornosti. Nie je pravdepodobné, že by Rusko naozaj nasadilo významný počet dodatočných vojakov v Bielorusku a toto ohlásenie je pravdepodobne pokusom presvedčiť Ukrajinu, aby presunula svoje sily k severnej hranici, uviedla britská spravodajská služba.„Bieloruský prezident Alexander Lukašenko 14. októbra povedal, že do novej rusko-bieloruskej skupiny síl sa zapojí 70-tisíc bieloruských vojakov a 15-tisíc Rusov. Avšak doteraz je nepravdepodobné, že Rusko skutočne nasadilo významný počet dodatočných vojakov v Bielorusku,“ konštatuje spravodajská správa britského rezortu obrany.„Rusko pravdepodobne nie je schopné vygenerovať na boj pripravené formácie v ohlásenej veľkosti, jeho sily sú viazané na Ukrajine. Bieloruská armáda má s vysokou pravdepodobnosťou minimálnu kapacitu na podniknutie zložitých operácií,“ dodalo britské ministerstvo obrany.