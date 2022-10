Ukrajina bude mať do konca roka prvé riešenia na náhradu škôd v dôsledku ruskej invázie, vyhlásil Zelenskyj

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina bude mať do konca tohto roka reálne riešenia a mechanizmus na kompenzáciu škôd v dôsledku ruskej invázie. Ako referuje web Ukrajinská pravda, po štvrtkovom stretnutí so švajčiarskym prezidentom Ignaziom Cassisom to povedala ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenskyj „Bude tu otázka týkajúca sa implementácie medzinárodného mechanizmu. Pracujeme na tom, aby príslušná rezolúcia o implementácii kompenzačného mechanizmu bola podporená OSN. Mnohé krajiny sú na to už pripravené. Myslím si, že do konca tohto roka budeme mať skutočné riešenia a uvidíme skutočný mechanizmus,“ povedal Zelenskyj na margo mechanizmu, ktorý by mal kompenzovať škody na Ukrajine aj z peňazí zo zmrazených aktív Ruska.