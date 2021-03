Briti predĺžili lehotu pri kontrolách tovaru so Severným Írskom, Únia im pohrozila súdnymi krokmi

Porušenie severoírskeho protokolu

Dočasné technické kroky

Úniu rozladili aj vlani

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia v stredu pohrozila Spojenému kráľovstvu súdnymi krokmi z dôvodu „jednostranného konania“ Britov v oblasti obchodných pravidiel. Tie sú podľa únie v rozpore s medzinárodným právom.Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva jednostranne predĺžiť ochrannú lehotu pri kontrolách tovaru prepravovaného medzi Britániou a Severným Írskom predstavuje porušenie tzv. severoírskeho protokolu. Účelom tohto dokumentu bolo zabezpečiť po brexite otvorenú hranicu medzi Severným Írskom a Írskom.„Už druhý raz sa stalo, že vláda Spojeného kráľovstva porušuje medzinárodné právo. Predstavuje to jasný odklon od konštruktívneho prístupu, ktorý doteraz prevládal,“ uviedol Šefčovič.Rozhorčenie EÚ vyvolalo rozhodnutie britskej vlády predĺžiť do októbra ochrannú lehotu na kontroly poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov vstupujúcich do Severného Írska, ktorá by mala vypršať na konci tohto mesiaca.Británia argumentuje, že opatrenia sú iba dočasné technické kroky, ktoré vo veľkej miere pokračujú v už prijatých opatreniach, aby poskytli viac času podnikom ako sú supermarkety či doručovateľským službám.Už vlani v septembri pritom Briti rozladili európsku dvadsaťsedmičku plánovanou a napokon nezrealizovanou legislatívou, ktorá by vláde premiéra Borisa Johnsona poskytla právomoc obísť časť britskej dohody o vystúpení z EÚ týkajúcej sa Severného Írska.Šefčovič ešte pred stredajším stretnutím s britským ministrom Davidom Frostom , ktorý predtým zastupoval Spojené kráľovstvo v rokovaniach o pobrexitovej obchodnej dohode s Európskou úniou, uviedol, že „Európska komisia bude na tento vývoj reagovať v súlade s právnymi prostriedkami ustanovenými v dohode o vystúpení a dohode o obchode a spolupráci“.