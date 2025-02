Briti skôr ľutujú ako velebia odchod z Európskej únie, väčšina obyvateľov by podporila zrušenie brexitu

8.2.2025 (SITA.sk) - Približne 55 % obyvateľov Veľkej Británie v súčasnosti tvrdí, že odchod Spojeného kráľovstva Európskej únie bol nesprávny krok, pričom len 11 % Britov považuje brexit skôr za úspech ako neúspech. Vyplýva to z prieskumu zverejneného na webe yougov.co.uk.Británia oficiálne opustila EÚ 31. januára 2020, keďže v referende v roku 2016 hlasovali občania v pomere 52 % ku 48 % za vystúpenie z Únie. Päť rokov po odchode však, zdá sa, Briti skôr ľutujú ako velebia odchod z EÚ.Len traja z desiatich Britov si v súčasnosti myslia, že odchod z Únie bol správny. To je dosiaľ najnižší podiel Britov tvrdiacich, že vystúpenie z bloku bolo dobré rozhodnutie. V kategórii tých, ktorí predtým podporovali brexit, v priemere jeden zo šiestich voličov medzičasom zmenil názor a teraz by podporil zotrvanie Británie v EÚ.Zaujímavo vyznieva štatistika medzi mladými Britmi, ktorí v čase referenda neboli plnoletí a nemohli tak hlasovať. Až 75 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov tvrdí, že odchod Británie z EÚ bola chyba. Naproti tomu iba 10 % takýchto mladých ľudí súhlasí s brexitom.Celkovo až 62 % Britov sa domnieva, že brexit bol skôr neúspech, zatiaľ čo iba 11 % ľudí ho považuje za úspech. Zhruba 55 % ľudí uviedlo, že by podporilo zrušenie brexitu a opätovné začlenenie do EÚ.