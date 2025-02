Dzurinda: Je potrebné, aby Európa zmenila systém rozhodovania v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky – VIDEO

Trump nás zobúdza

V USA nevládne americký prezident sám

8.2.2025 (SITA.sk) - Potrebujeme vybudovať európske ozbrojené sily , myslí si bývalý dvojnásobný slovenský premiér Mikuláš Dzurinda . Ako ďalej skonštatoval v rozhovore pre agentúru SITA, je potrebné, aby Európa zmenila systém rozhodovania v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky.Európske obranné sily by podľa Dzurindu mali byť súčasťou transatlantického spojenectva, mali by byť schopné operovať tak ako Američania, no v prípade potreby i samé. „Až potom budeme mať náležitý rešpekt. Až potom nás bude akceptovať aj americký prezident," vraví.Staronový americký prezident Donald Trump bude podľa Dzurindu určitým urýchľovačom emancipačných procesov v Európe. „On nás vlastne týmto spôsobom tak trošku zobúdza, tie hrebienky nám odstriháva a núti nás k takému poctivému premýšľaniu, čo je treba urobiť, aby si to do budúcnosti americký prezident jednoducho nedovolil," myslí si.Poznamenal, že vydesený z toho veľmi nie je, Trump podľa neho bude nútený niektoré veci korigovať. „V Amerike nevládne americký prezident sám," zdôraznil.Dzurinda podotkol, že americký prezident má okolo seba aj v administratívne zaujímavých ľudí. Akcentoval tiež silu a vplyv demokratických inštitúcií Spojených štátov.„Čiže mnoho vecí, s ktorými prišiel, tak ako s bubnom na zajace," zhodnotil Dzurinda. Nepochybuje o tom, že Spojené štáty si udržia demokratický charakter. Verí tiež, že so zahraničnými partnermi budú jednať seriózne.