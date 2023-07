Briti vraj podcenili aktivity Wagnerovej skupiny v Afrike, vyvinula tam úspešný a ziskový obchodný model

Úspešný a ziskový obchodný model

26.7.2023 (SITA.sk) - Britský parlamentný výbor pre zahraničné veci (FAC) ostro kritizoval vládu Spojeného kráľovstva za to, že podcenila nebezpečný nárast aktivít ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Ako referuje spravodajský web BBC, medzistranícky výbor poslancov obvinil vládu zo „žalostného nepochopenia“ aktivít wagnerovcov v Afrike.„Sme hlboko znepokojení žalostným nepochopením Wagnerovho vplyvu mimo Európy zo strany vlády, najmä ich ovládania afrických štátov,“ uviedla predsedníčka výboru Alicia Kearns.Správa výboru spomína dovedna sedem štátov, v ktorých boli zistené vojenské aktivity Wagnerovej skupiny, a to Ukrajina, Sýria, Stredoafrická republika, Sudán, Líbya, Mozambik a Mali.Wagnerovci vyvinuli v týchto afrických krajinách veľmi úspešný a ziskový obchodný model, ktorým obohatili seba a svojich klientov, najmä na úkor miestneho obyvateľstva.Správa výboru taktiež zverejnila dôkazy poskytnuté vysokopostaveným „prebehlíkom“ z radov wagnerovcov, ktorý odhalil, že táto organizácia sa chválila tým, že učila miestne policajné orgány v Stredoafrickej republike, ako mučiť civilných zajatcov.Mali je zasa ukážkovým príkladom krajiny, kde Wagnerova skupina úspešne nahradila západné sily vedené Francúzskom. Wagnerovci majú v Mali taktiež sympatie tamojšej autokratickej vlády, ktorá nedávno prevzala moc v krajine.„Tam, kde odchádza Západ, sa nasťahujú wagnerovci, ktorí vidia príležitosť obohatiť sa na chaose a utrpení iných,“ uvádza sa v správe.Výbor sa tiež zamýšľa nad tým, ako by mala postupovať britská vláda. „Sankcie nestačia. Spojené kráľovstvo musí označiť Wagnerovu skupinu za teroristickú organizáciu,“ skonštatovala Kearns.