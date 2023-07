Ex-premiér Dzurinda: Silný program a kompetentní lídri vrátia Slovensko na správnu koľaj

26.7.2023 (SITA.sk) - Ak by vo voľbách nehrozilo totálne vykoľajenie vlaku menom Slovensko, ktorý Mikuláš Dzurinda nasmeroval do vyspelého sveta, aj bývalý premiér by mal určite mnoho práce v medzinárodnej politike. Strana Modrí, Most-Híd je preto viac ako len politický projekt, ktorý by ho mal vrátiť do hry. Je to strana založená na úprimnej túžbe mladých a zanietených ľudí priniesť pre Slovensko pozitívne zmeny a ukončiť chaos a nekonečné hádky politikov, ktorým už nikto neverí.Silnejšie a stabilnejšie Slovensko chceme vybudovať pomocou konkrétnych opatrení nášho programu. Sme odhodlaní pokračovať v odkaze Dzurindových reformných vlád. Musíme zastaviť rozhadzovanie verejných financií a nezodpovedné zvyšovanie štátneho dlhu. Riadime sa zásadou "ušetriť a investovať, nie požičať si a minúť". Cieľom je konsolidácia verejných financií a podpora ekonomického rastu. Náš ekonomický program je podľa Ivana Mikloša tým najlepším z ponuky strán súperiacich vo voľbách.Ale náš program nie je len o ekonomike. Školstvo, energetika, zdravotníctvo, zelená transformácia, otvorená a spravodlivá spoločnosť – to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko potrebuje výrazne zabrať. Inovácie, výskum, vývoj, ale aj transformácia nášho automobilového priemyslu – to sú výzvy pre najbližšie roky, ktoré rozhodnú o tom, či sa v tejto krajine bude dobre žiť aj našim deťom.Veríme, že hlas pre stranu Modrí, Most-Híd vo voľbách neprepadne. Nielen preto, že si trúfame za necelých 100 dní získať dôveru voličov a dosiahnuť kvórum pre vstup do parlamentu. Ale aj preto, že voličom dávame garanciu, že ich záujmy budeme reprezentovať bez ohľadu na volebný výsledok. V minulých voľbách totiž v skutočnosti "prepadli" aj všetky hlasy pre tých politikov, ktorí namiesto riešenia problémov ich iba vyrábali.Naši kandidáti sú aktívni na sociálnych sieťach, publikujú v médiách a stretávajú sa s občanmi, aby vysvetľovali naše hodnoty, ciele a víziu pre Slovensko. Remeslo politiky spoznávajú od toho najpovolanejšieho.Máme cieľ a poznáme cestu. Podporte nás, aby sme na Slovensko mohli byť opäť spoločne hrdí.Objednávateľ:Modrí, Most – Híd, Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 55393543Dodávateľ:IDEAMEDIA s. r. o., Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO: 35748133Informačný servis