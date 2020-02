Britka plánovala bombový útok v londýnskej katedrále, šírila aj teroristické publikácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Britka sa priznala k plánovaniu bombového útoku v londýnskej Katedrále svätého Pavla v mene Islamského štátu (IS). Tridsaťšesťročná Safiyya Amira Shaikh z Middlesexu pred londýnskym súdom uviedla, že pripravovala teroristický útok a "šírila teroristické publikácie".Prokurátori povedali, že sa stretla s osobou, ktorá by dokázala vyrobiť výbušninu a išla si prezrieť miesto útoku. Medzi augustom a októbrom 2019 šírila cez aplikáciu Telegram dokumenty súvisiace s terorizmom. Svoj trest by sa mala dozvedieť 12. mája.