Bugár poslal odkaz SMK, po úspešných voľbách chce vytvoriť maďarskú platformu

Most-Híd nemá koaličný potenciál

Bugár nevníma realitu

Zmluva s občanmi

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Most-Híd za podmienky, že sa dostane do parlamentu, chce okamžite po voľbách rokovať so Stranou maďarskej komunity (SMK) o tom, s kým by mal ísť Most-Híd do vládnej koalície. V prípade, že by Most-Híd bol súčasťou novej vlády, mieni zároveň ponúknuť SMK podiel na výkone moci. Vyhlásil to predseda Mostu-Híd Béla Bugár. O tomto „záväzku“ strany bude písomne informovať šéfa SMK Józsefa Menyhárta.„Keď si zoberiete posledné prieskumy, tak všetky hovorili, že medzi nami je väčší rozdiel. Kým my máme šancu sa dostať do parlamentu, oni nie. Som presvedčený, že potom je férové ich dopredu informovať o tom, ako sa zachováme,“ povedal Bugár na adresu svojho konkurenta. Zároveň vyzval voličov v regiónoch, aby išli voliť.Bugár tiež uviedol, že bez ohľadu na výsledok volieb, „nemôžem nechať maďarskú reprezentáciu v chaose“. Preto sa chce po parlamentných voľbách obrátiť na SMK, aby sa snažili vytvoriť spoločnú platformu Maďarov a menšín na Slovensku.Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS) v reakcii na to uviedla, že vyhlásenie Bugára svedčí o tom, že už aj predseda Mostu-Híd cíti, že zostal bez partnerov a bez šance. „Po tom, čo pravicové strany s ním vylučujú spoluprácu, sa už aj jeho koaličný partner Robert Fico postavil proti nemu. Bugár opäť ponúka niečo, čo nevie splniť. Most-Híd nemá koaličný potenciál, aj keby sa dostal do parlamentu, nebude vo vláde," priblížila v stanovisku pre agentúru SITA tlačová referentka MKS Réka Bokor.Béla Bugár podľa MKS nevníma realitu, keď hovorí o vytvorení maďarskej platformy po voľbách spolu s SMK. „Platforma spolupráce sa vytvorila na jeseň, spojila tri strany, nezávislých kandidátov a odborníkov, ako aj bývalých politikov Mostu-Híd a kandiduje vo voľbách. On nechcel byť súčasťou tejto spolupráce, neprišiel na rokovania, zamedzil spoločnému postupu, lebo nechcel vylúčiť Smer z povolebnej spolupráce a neskôr útočil na spoločnú kandidátku konšpiračnými teóriami, čím naďalej rozdeľuje maďarskú spoločnosť na Slovensku," zdôraznila MKS.Podľa MKS maďarskí voliči rozhodnú 29. februára o tom, či chcú spoluprácu a spájanie maďarského politického spektra, alebo nejednotu a hašterenie. „Pri okrúhlom výročí vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej treba vyzdvihnúť, že budúcu sobotu maďarskí voliči rozhodnú aj o tom, či ich politická reprezentácia so slovenskými partnermi bude budovať slušné Slovensko, alebo pôjde ďalej cestou oportunizmu a tretích viet," uzavrela MKS.Most-Híd a SMK sa snažili minulý rok o spoločný postup vo voľbách, ale nedohodli sa. Obidve strany sa obviňovali, prečo rozhovory stroskotali. SMK tvrdila, že líder Mosta-Híd Bugár nechcel vylúčiť povolebnú spoluprácu so Smerom-sociálna demokracia (SD) . Bugár tak nakoniec urobil minulý mesiac. Tento týždeň informoval o „zmluve s občanmi“, v ktorej opätovne odmietol ísť po voľbách do vlády so Smerom-SD a stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Po krachu vlaňajších rozhovorov o spoločnom postupe maďarských strán sa SMK dohodla na spolupráci s Maďarským fórom, ktoré založil poslanec Zsolt Simon a stranou Spolupatričnosť. Vytvorili zoskupenie Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), ktoré kandiduje v parlamentných voľbách. Tie sa uskutočnia na budúci týždeň v sobotu 29. februára.