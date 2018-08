Britku pracujúcu pre nadáciu Reuters na tri dni prepustili z väzenia

Nazanin Zaghariová-Ratcliffová. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 23. augusta (TASR) - Britsko-iránskej občianke Nazanin Zaghariovej-Ratcliffovej, ktorú v roku 2016 zadržali v Iráne a neskôr odsúdili na päťročné väzenie za pokus o zvrhnutie tamojšej vlády, povolili na tri dni opustiť iránske väzenie. Médiá o tom vo štvrtok informoval jej manžel Richard Ratcliffe.Podľa jeho slov Zaghariovú-Ratcliffovú prepustili ráno z väznice Evin v Teheráne a následne sa stretla so svojou štvorročnou dcérou Gabriellou. Obhajca tejto niekdajšej zamestnankyne charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation, dúfa, že priepustku z väzenia by jej mohli predĺžiť.Zaghariovú-Ratcliffovú zadržali bez obvinení iránske revolučné gardy na teheránskom Letisku imáma Chomejního v apríli 2016, keď sa spolu s vtedy ešte len dvojročnou dcérou chystala odletieť do Británie. V Iráne bola navštíviť svojich rodičov. Tamojšie úrady ju neskôr obvinili zo špionáže a odsúdili. Ona samotná i jej rodina obvinenia popreli, pričom uviedli, že do Iránu prišla svoju dcéru predstaviť rodine.Zaghariová-Ratcliffová s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka nadácie Thomson Reuters Foundation. Narodila sa v roku 1978 v Teheráne a v roku 2007 sa presťahovala do Británie.Priepustka z väzenia bola podľa Richarda Ratcliffa, pričom jeho manželke o nej dali úrady vedieť len zhruba desať minút vopred, priblížila stanica BBC.Ratcliffe sa za prepustenie svojej manželky zasadzuje dlhodobo, pričom v auguste sa dokonca v tejto veci stretol s britským ministrom zahraničných vecí Jeremym Huntom, ktorý prisľúbil, že spraví všetko pre to, aby sa vrátila domov.Ratcliffe na margo najnovšieho vývoja v kampani na Twitteri zdôraznil, že priepustka nie je dostatočná.uviedol. Väzenie svojej manželky označil zaa dodal, musí byťo čo sa on sám bude naďalej snažiť.