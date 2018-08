Podnapitý muž z okresu Sobrance šoféroval bez povolenia a chcel ujsť

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Blatné Remety 23. augusta (TASR) - Polícia obvinila z prečinov marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 40-ročného muža zo Sobranského okresu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, v utorok večer (21.8.) jazdil aj napriek zákazu, vošiel do protismeru, policajtom chcel ujsť a bol pod vplyvom alkoholu.Ako Mésarová spresnila, muž jazdil medzi obcami Svätuš a Blatná Polianka v Sobranskom okrese. Podľa jej slov počas jazdy bezdôvodne prešiel s vozidlom do protismeru pred vozidlo PZ.vysvetlila s tým, že policajti vodiča prenasledovali až do obce Blatné Remety, kde pred jedným z rodinných domov auto zastavil, vystúpil z neho a pokúsil sa utiecť. Policajti mu v tom zabránili.dodala.Muža policajti zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Mésarová pripomenula, že za tieto skutky hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody až na dva roky.