Britom povolia cestovanie do nízkorizikových krajín. Na Turecko či Maledivy však môžu zabudnúť

Turecko aj Maledivy majú zákaz

Od polovice mája sa uvoľnia opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia Veľkej Británie už v druhej polovici mája budú môcť cestovať napríklad do Portugalska, na Island či do Izraela bez povinnej karantény po návrate domov.Minister dopravy Grant Shapps oznámil, že celoplošný zákaz dovoleniek v zahraničí nahradí systém rozdelenia krajín do skupín s nízkym, stredným a vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Dodal, že ide o prvé „predbežné kroky smerom k uvoľneniu medzinárodného cestovania".Do skupiny dvanástich oblastí s nízkym rizikom Británia zaradila aj Gibraltár, Faerské ostrovy a Falklandské ostrovy ale nie významné turistické destinácie, ako sú Francúzsko, Španielsko a Grécko. Briti, ktorí pocestujú do týchto štátov, budú musieť po návrate absolvovať desaťdňovú izoláciu.Zákaz všetkých okrem nevyhnutných ciest bude naďalej platiť pre také štáty, ako sú India, Turecko a Maledivy, v ktorých sú vážne ohniská infekcií koronavírusom.Povolenie cestovania do krajín s nízkym rizikom nákazy nadobudne platnosť 17. mája. Od rovnakého dátumu budú môcť v Anglicku otvoriť interiérové priestory puby a reštaurácie. Divadlá a kiná budú môcť začať fungovať s využitím polovičnej kapacity.