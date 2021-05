EÚ má nový akčný plán, chce zvýšiť zamestnanosť a znížiť počet ľudí ohrozených chudobou

Budovanie sociálnejšej Európy

Všetky ciele EÚ musia ísť ruka v ruke

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Európskej únie sa na Sociálnom summite v portugalskom meste Porto prihlásili k trom hlavným cieľom Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Zámerom plánu je do roku 2030 dosiahnuť zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 64 rokov najmenej na úrovni 78 percent, poskytovať každoročné zvyšovanie kvalifikácie pre najmenej 60 percent dospelých a znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením aspoň o 15 miliónov, vrátane aspoň 5 miliónov detí. Informovala o tom Európska komisia (EK) na svojej internetovej stránke.Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, šéf Európskeho parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa , ktorého krajina je v súčasnosti predsedníckou krajinou EÚ, európski sociálni partneri a občianske organizácie sľúbili, že urobia, čo je v ich silách pre budovanie viac inkluzívnej a sociálnejšej Európy.Privítali Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a potvrdili svoj záväzok transformovať jeho princípy do krokov na naštartovanie silného a férového zotavovania vytvárajúceho dostatok pracovných miest.„Európske sociálne ciele musia ísť ruka v ruke so zelenými a digitálnymi cieľmi," uviedla šéfka EK.„Chceme sa priblížiť k úplnej zamestnanosti, k tomu, aby viac Európanov malo prístup ku kvalifikácii, ktorú potrebujú, a k zabezpečeniu rovnakých príležitostí pre všetkých Európanov v digitálnejšej a udržateľnejšej ekonomike," povedala Ursula von der Leyenová.