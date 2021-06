Britov pobúril výrok francúzskeho prezidenta Macrona o Severnom Írsku na stretnutí s premiérom Johnsonom

Francúzska strana vysvetľovala

Raab požaduje viac rešpektu

13.6.2021 (Webnoviny.sk) - Samit lídrov krajín G7 poznačili aj vzťahy Európskej únie (EÚ) s Veľkou Britániou, ktorá vlani opustila blok. Britov pobúril výrok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona , ktorý sa v sobotu stretol s britským premiérom Borisom Johnsonom V rámci diskusie sa rozprávali aj o obchodných dohodách po brexite, ktoré môžu viesť k zákazu vývozu niektorých britských mäsových výrobkov do Severného Írska.Podľa britských médií sa premiér prezidenta spýtal, ako by sa cítil, ak by podobné výrobky z francúzskeho mesta Toulouse nemohli dovážať do Paríža. Macron údajne odvetil, že takéto porovnanie nie je na mieste, keďže obidve francúzske mestá "sú súčasťou jednej krajiny".Francúzska strana následne vysvetlila, že prezident mal na mysli rozdiel z geografického pohľadu, keďže Severné Írsko sa nachádza na ostrove. "Prezident chcel zdôrazniť, že je to úplne iná situácia a takéto porovnanie nebolo vhodné," dodali vo vyhlásení.Britský minister zahraničia Dominic Raab povedal, že myšlienka, že Severné Írsko nie je integrálnou súčasťou Veľkej Británie, "nie je len urážkou, ale má reálny dopad na komunity v Severnom Írsku, vyvoláva veľké obavy a zdesenie"."Viete si predstaviť, že by sme hovorili o Katalánsku, Flámskej oblasti, severnom Taliansku alebo Korzike ako o samostatných krajinách? Chcelo by to trocha rešpektu. A takisto, úprimne, porozumenia pre všetkých v Severnom Írsku," povedal minister pre Sky News.