Švajčiarski voliči v referende tesne odmietli zákon podporujúci boj s klimatickou krízou

Hlasovali aj v iných otázkach

Odmietli zákaz pesticídov

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Švajčiarski voliči podľa exit pollov len veľmi tesne zamietli návrh zákona o oxide uhličitom. Ten navrhuje zvýšiť dane a poplatky z palív, ktoré produkujú skleníkové plyny.Tamojšia vláda tvrdí, že krajina čelí vysokému nárastu teplôt, ktorý je dokonca dvakrát rýchlejší ako svetový priemer. Ako hlavného vinníka vidí práve oxid uhličitý. Zmena by posilnila existujúci zákon zameraný na zníženie emisií oxidu uhličitého do roku 2030.Návrh podľa verejnoprávnej televízie SRF odmietlo 51% voličov. Niektoré médiá tvrdia, že zatiaľ nespočítali všetky hlasy a konečné výsledky by mohli vedieť v nedeľu večer alebo v pondelok.Okrem toho sa Švajčiari mali možnosť vyjadriť aj k ďalším otázkam. Súhlasili s vládnym zákonom spojeným s pandémiou COVID-19, ktorý vygeneruje vyššie štátne výdavky.Voliči odmietli iniciatívu týkajúcu sa kvality pitnej vody. Pre poľnohospodárov by bolo náročnejšie dostať štátne dotácie, ak by používali niektoré typy pesticídov a antibiotík. Odmietli tiež zákaz používania pesticídov.Väčšina voličov podporila iniciatívu udeliť polícii väčšie právomoci v oblasti dohľadu a prijímaní preventívnych krokov v rámci boja proti terorizmu.