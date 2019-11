Britská automobilka Aston Martin sa v 3. kvartáli prepadla do straty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. novembra (TASR) - Britský výrobca luxusných áut Aston Martin sa v 3. kvartáli prepadol do straty. Dôvodom bol pokles predaja, pričom najviac sa dopyt znížil na európskom a ázijskom trhu.Spoločnosť, ktorej autá preslávili filmy o Jamesovi Bondovi, zaznamenala za tri mesiace do konca septembra stratu pred zdanením vo výške 13,5 milióna libier (15,62 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka evidoval Aston Martin zisk 3,1 milióna libier.Tržby sa znížili o 11 % na 250 miliónov libier, keďže dopyt po niektorých tradičných modeloch firmy klesol. Predaj sa znížil o 16 %, pričom v regióne Európa, Blízky východ a Afrika pokles predstavoval 17 %. Dôvodom je najmä pokračujúca neistota súvisiaca s brexitom a spomaľovanie rastu ekonomiky v dôsledku obchodných sporov.Spoločnosť sa teraz spolieha najmä na svoje prvé športovo-úžitkové vozidlo DBX. To by malo mať svetovú premiéru 20. novembra v Pekingu, pričom prvé dodávky plánuje firma na budúci rok.