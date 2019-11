Meningokové ochorenia ohrozujú najmä deti, prevenciou je očkovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 7. novembra (TASR) - Za prvých desať mesiacov tohto roka evidovali odborníci na Slovensku 27 invazívnych meningokokových ochorení, z toho štyri úmrtia. V troch prípadoch išlo o deti do jedného roka, jeden prípad bol vo veku 45 až 55 rokov.Vlani bolo na Slovensku evidovaných 37 týchto ochorení.informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.Ako ďalej uviedla, najviac chorých boli medzi deťmi do piatich rokov. Hlásených bolo aj šesť úmrtí, v piatich prípadoch išlo deti do troch rokov, jeden prípad bol vo veku 55 až 65 rokov.priblížila Jana Kerlik z odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.Začiatok meningokokového ochorenia je náhly, pridružia sa silné bolesti hlavy, vysoké horúčky, vracanie a kŕče. Typickým príznakom zápalu mozgových blán je stuhnutie šije.dodala Kerlik s tým, že je dôležitý rýchly zásah lekárov a včasné podanie antibiotickej liečby.V rámci prevencie tohto ochorenia je dostupné očkovanie, ktoré na Slovensku nie je preplácané poisťovňami. V Českej republike bol schválený návrh, podľa ktorého by sa už od budúceho roka malo plne hradiť očkovanie proti meningokokom u detí do jedného roka.dodala Tolnayová.V rámci Európy je očkovanie proti meningokokovej meningitíde súčasťou národných očkovacích plánov v 14 krajinách, pričom bol pozorovaný pokles výskytu meningokokových ochorení u detí po zavedení očkovania.