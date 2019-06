Britská centrálna banka úrokové sadzby nezmenila

Britská centrálna banka v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. júna (TASR) - Britská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, upozornila však na rastúce napätie v medzinárodnom obchode a navyše riziko tvrdého brexitu sa podľa nej zvýšilo. Banka zároveň zhoršila vyhliadky rastu ekonomiky za 2. kvartál.Členovia Menového výboru Bank of England (BoE) vo štvrtok podľa očakávania jednohlasne rozhodli, že kľúčová úroková sadzba zostáva na pôvodnej úrovni 0,75 %.Banka však zároveň poukázala na zhoršenie situácie vo svetovom obchode a okrem toho dodala, že riziko neriadeného odchodu Británie z Európskej únie je vyššie.oznámila Bank of England.V Británii v súčasnosti prebieha boj o lídra Konzervatívnej strany, pričom favoritom na tento post a tým aj na post premiéra je bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson. Ten sa už vyjadril, že Británia. Na odchode krajiny v tomto termíne trvá aj v prípade, že by krajina opustila EÚ bez dohody.Bank of England okrem toho upravila odhad vývoja ekonomiky za 2. štvrťrok. BoE najnovšie očakáva, že za obdobie od apríla do konca júna vykáže britská ekonomika v medzikvartálnom porovnaní stagnáciu, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze zverejnenej v máji očakávala rast o 0,2 %.