Rezort dopravy preferuje v prípade uzle Bratislava variant s Filiálkou

Železničná stanica Bratislava Filiálka v súčasnosti. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v prípade vývoja železničnej dopravy v Bratislave a okolí preferuje rozvojový variant so stanicou Filiálka. Najdôležitejšia pri rozhodovaní je pritom funkčnosť a možnosť rozvoja celého systému. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy v súvislosti s nedávno zverejnenou štúdiou realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá priniesla päť alternatív.Základné dva varianty sa podľa ministerstva zhodujú v riešení viacerých kritických oblastí železničnej dopravy.priblížilo MDV.Takzvaný konzervatívny variant je bez Filiálky a rozvojový ráta so stanicou Filiálka.podotkol rezort dopravy.Definitívne rozhodnutie padne podľa ministerstva počas ďalších stupňov prípravy, do ktorých sú zahrnuté práve sa uskutočňujúce rokovania so ŽSR, mestom, vyšším územným celkom (VÚC) a verejnosťou.zdôraznil rezort dopravy s tým, že kľúčové na zabezpečenie financovania projektu, najmä pri využití eurofondov, je zachovanie ekonomickej efektívnosti.